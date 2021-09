ABBA Voyaje, la reunion è realtà: dopo 40 anni un disco e un tour. Ecco i primi due inediti – AUDIO

2 minuti di lettura

Dopo 40 anni d’attesa e un’infinità di rumor, l’ufficialità. Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad, conosciuti in tutto il mondo come ABBA, sono tornati. Il 5 novembre uscirà Voyaje, nuovo disco 40 anni dopo The Visitors, con tour ‘digitale’ (dal 27 maggio 2022) che andrà in scena a Londra, in un’arena da 3000 posti appositamente realizzata per l’occasione. Concerti con ‘ologrammi’, dove gli avatar della band suoneranno e canteranno i loro più iconici successi.

“I Still Have Faith In You” è il primo inedito estratto, brano sull’amicizia ultra-decennale dei quattro, con tanto di video ufficiale. ‘Don’t Shut Me Down’ è il secondo inedito reso immediatamente disponibile su Youtube e sulle principali piattaforme streaming. Ma l’intero album conterrà brani mai sentiti prima, compreso un pezzo natalizio. “Ci siamo resi conto che essere dove siamo ora è incredibile. Ancora amici, leali fra di noi, dopo 40 anni. A chi è successo? A nessuno“, hanno sottolineato Bjorn e Benny, tacendo decenni di gossip che raccontavano di quattro artisti (nonché due coppie) incapaci di presenziare persino nella stessa stanza.

A lavorare sui loro Avatar ringiovaniti la leggendaria Industrial Light & Magic di George Lucas, con mesi di motion capture che hanno rapito lineamenti e movimenti dei 4 ABBA, in grado di realizzare otto dischi in 8 anni tra il 1974 e il 1981, vendendo 400 milioni di copie. Per poi sparire e vivere nel mito. Waterloo, nel 1974 all’Eurovision, li tramutò in delle star, mentre Mamma Mia, celebrata dal cult Priscilla, e Dancing Queen in icone gay. Status certificato da Madonna con il campionamento di Gimme! Gimme! Gimme! per Hung Up e da Cher con un intero disco di cover. Nel mezzo lustrini, orecchiabili pezzi europop e irresistibili motivetti che hanno saputo cavalcare generazioni, facendosi amare da chiunque.