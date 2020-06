Achille Lauro versione MalaFemmena Punk con tacchi alti e calze a rete, la foto social che stronca la mascolinità tossica

Presente tanto in radio con il singolo 16 marzo quanto in libreria con 16 marzo. L’ultima notte, edito da Rizzoli, Achille Lauro è ufficialmente al lavoro su due dischi di inediti. Nell’attesa il cantautore romano è tornato a sfornare look sui social, come sempre pensati dal suo stylist Nicolo Cerioni.

Zatteroni con tacchi ai piedi, calze a rete, top, orecchini, unghie pittate di nero, trucco abbondante e un messaggio inequivocabile: “Tu si’ na MalaFemmena”. Tanti i messaggi di apprezzamento, compreso quello di Fausto Puglisi, tra chi manda a “fanculo le differenze di genere. Ognuno deve sentirsi se stesso, senza essere giudicato” e chi ribadisce l’addio alla “mascolinità tossica”. Solo un ragazzo ha ostentato omofobia, scrivendo “Ma sei diventato ghei che ti vesti da femmina”. L’unico nel mezzo di tantissimi like.

Tutto questo, come detto, nel pieno di una produzione massiccia, perché Lauro è al lavoro su due progetti, come confessato a Radio Italia.

Lavoro da un po’ a dei brani che rappresentano davvero me stesso e la mia musica, finalmente ho messo tutto me stesso a disposizione dell’arte. ‘Me ne frego’ e ’16 marzo’ sono anteprime di questo nuovo percorso. Quest’anno stupirò parecchio, ho lavorato tanto a tanti progetti. Ho un disco sperimentale e quello ‘della vita’ di cui parlavo prima. Mi annoia rifare sempre la stessa cosa.

https://www.instagram.com/p/CBLM13LIMzF/