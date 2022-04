Addio Letizia Battaglia, quando al Palermo Pride disse “Combatto per gay e migranti”

3 min. di lettura

È morta il 13 Aprile 2022 a 87 anni Letizia Battaglia.

Grande avanguardista, istintivamente intersezionale (ante litteram), al Pride di Palermo del 2018 interviene e al microfono di Rosaura Bonfardino di Palermo Today (qui il video) dice:

“C’è ancora da combattere per i diritti di alcuni. Alcuni gay sono da proteggere e da amare. Io sono qui (al Pride ndr) felice di essere con loro, mi sento una di loro, forse sono gay. Non solo per i gay sono qui, ma per gli immigrati, per le donne, per i bambini, per i vecchi, per tutti… C’è un arretramento e noi siamo qua, con allegria, per combattere. Le generazioni si evolvono, io non so di quale generazione sono, però… non so… sono sempre stata evoluta”