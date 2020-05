Gianmarco, il toccante omaggio al compagno scomparso nel giorno del suo compleanno – video

Gianmarco Cermaria ha voluto festeggiare sui social il 50esimo compleanno dell’amato Roberto, deceduto a causa di un tumore. Un toccante ricordo, quello pubblicato da Gianmarco, che ha prima voluto dedicare un collage video a “una persona veramente speciale, che mi ha reso la vita qualcosa di stupendo“.

“Ci siamo incontrati per caso, partí tutto due mesi prima che lo conoscessi: mi veniva ad osservare dove lavoravo, e il terzo mese che venne lí, gli mandai un messaggio…dove partí la storia più bella della mia vita“, scrive Gianmarco. “Abbiamo passato un anno dove entrambi non credevamo che potesse esistere un rapporto cosí magnetico e complice e sopratutto che due persone si potessero amare cosí tanto. Andavamo ovunque insieme, OVUNQUE. Fino a quando, un giorno, il male più brutto che esiste lo colpí…ho cercato di fare tutto quello che potevo per aiutarlo, lo guardavo negli occhi gli sorridevo, lo baciavo e gli dicevo che sarebbe andato tutto bene… Però mi guardava e mi diceva che tanto non ce l’avrebbe fatta, che avrei dovuto lasciarlo, allontanarmi da lui e continuare la mia vita, perché ne avevo e ne ho tanta davanti. Non l’ho mai ascoltato, lo amavo alla follia, e lui amava me più di ogni altra cosa…però il male ha vinto, portandomelo via in tre mesi, non dandomi neanche il tempo di realizzare cosa stava accadendo, ma io rimasi lí fino al suo ultimo respiro dicendogli che lo amavo, dicendogli che per me era perfetto in tutto e non mi ha mai deluso, mi ha solo stupito perché aveva sempre mille attenzioni e mille preoccupazioni tutte incentrate esclusivamente su di me. Ma una cosa è certa…il nostro amore non ce lo porterà mai via nessuno…lui si chiama Roberto, e oggi avrebbe compiuto 50 anni… Auguri amore mio. Ti amo, il tuo Dado“.