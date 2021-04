Channing Tatum, il sex symbol con un passato da stripper – la GALLERY

2 minuti di lettura

Occhi azzurri, profondi come l’oceano. Fisico molto prestante e un sorriso ammaliante. Channing Tatum è un divo a tutti gli effetti che piace proprio per la sua bellezza fuori dal comune. È attore e produttore, ma nella vita è stato anche modello, ballerino e… spogliarellista. È nato in un piccolo paese dell’Alabama, e prima di diventare un attore ha fatto il dog sitter, il muratore e il commesso di un negozio. Poi la fuga a Miami dopo trova il successo. Channing Tatutm il 26 aprile compie 41 anni, ma il promettente attore conserva ancora il suo fascino. Celebriamo il divo smaccatamente friendly (consapevole di piacere proprio perchè gioca con la sua identità di genere) con una bollente gallery che trovate in cima al post.

Ha ballato in un locale a Tampa e si faceva chiamare Chan Crawford

Diventare attore non è mai stata la prima scelta di Channing Tatum. Sapeva di essere bello e sapeva anche che quella era l’unica carta da giocare. Nella vita ha fatto praticamente di tutto. Dopo gli studi, ad esempio, all’età di 19 anni, ha lavorato in un club notturno ed era conosciuto con lo pseudonimo di Chan Crawford. I primi passi li muove nel videoclip di She Bangs, storica hit di Richy Martin, diventando poi un modello per Armani e Abercrombie & Fitch, volando a New York e Parigi. Poi, successivamente arriva anche il momento della consacrazione come attore. C’è da dire che Channing Tatum non è un attore molto versatile. I ruoli che interpreta sono quasi sempre gli stessi, ma ciò non toglie che è riuscito a trovare il modo di imporre la sua immagine.

Partecipa alla saga di Step Up, e si fa notare anche in Nemico Pubblico, G.I Joe e nel romantico Dear John. È con il remake di 21 Jump Street che diventa un vero e proprio divo dei giorni nostri, e arriva al successo con Magic Mike in cui interpreta uno spogliarellista in cerca di successo. Un film di scarsa qualità che, ovviamente, vince per la fisicità di Tatum e di un nutrito cast di fisici da copertina. Viene girato un sequel e il progetto diventa anche uno spettacolo teatrale. Nel privato, è stato sposato con Jenna Dewan che ha conosciuto sul set di Step Up, per separarsi poi nel 2018. Più volte ha affermato di essere un fan dei Linkin Park e di soffrire, come l’ex frontman, di un disturbo da deficit di attenzione.