Danzando sul Cristallo, il trailer del thriller Netflix con due ballerine in una una relazione sempre più ossessiva

Arriva l’8 aprile su Netflix Danzando sul Cristallo, thriller spagnolo interamente ambientato nel mondo della danza.

Quando la stella del Ballet Clásico Nacional si toglie tragicamente la vita, Irene viene scelta per sostituirla nella più importante produzione della compagnia, Giselle. La ragazza diventa così il bersaglio della crudeltà e gelosia delle compagne, ma trova un’amica in Aurora, una ballerina solitaria controllata dalla madre. Isolate e sotto pressione per i sacrifici necessari nel mondo della danza, Irene e Aurora sviluppano una relazione sempre più ossessiva, finché non fuggono insieme alla ricerca di se stesse.

Protagonista della pellicola María Pedraza, vista anche ne La Casa di Carta ed Elite nei panni di Alison Parker e Marina, oltre a Mona Martínez, Marta Hazas, Ana Wagener e Paula Losada. Jota Linares, regista e sceneggiatore, ha definito il film il suo progetto “più personale, più onesto, perché parla attraverso la finzione di tutte le mie ossessioni, di ciò che è successo, fallimento e il confine sfumato che esiste tra l’uno e l’altro”.

María Pedraza ha invece rivelato che questa pellicola ha segnato la sua carriera in un modo assai speciale: “È stato un progetto che non riesco a credere di aver realizzato. L’ho girato in un momento personale che racconterò quando uscirà, sarò trasparente come lo sono stata nel film, voglio essere molto cruda con ciò che ho provato, perché questo film ha segnato un prima e un dopo nella mia vita. Quando lo vedrò per la prima volta, un’ambulanza dovrà stare fuori dalla sala ad aspettarmi, non riuscirò a smettere di piangere”.

Il film fa parte della Sezione Ufficiale di questa edizione del Festival di Malaga.

