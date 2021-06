Al via la Campagna di WINDTRE #Dimmichesostieniilpride a favore dell’Inclusione – VIDEO

< 1 minuto di lettura

WINDTRE ribadisce tutto il proprio impegno a favore dell’inclusione lanciando la campagna ‘Dillo senza dirlo’, con l’obiettivo di incoraggiare e supportare la libera espressione di sé.

La campagna parte da una riflessione: esprimersi liberamente non è sempre facile, ma sapere di avere il sostegno di una grande rete di persone può essere d’aiuto. L’espediente creativo per supportare questa importante causa diventa, allora, l’utilizzo di un fenomeno molto diffuso online: ‘Dillo senza dirlo’, un trend social che consiste nel raccontare qualcosa senza esplicitarla.

Il primo a cimentarsi nella challenge su Instagram è stato Diego Passoni, conduttore radiofonico e artista, che non solo ha espresso il proprio supporto per ogni forma di amore ma ha raccontato anche la sua esperienza di coming out e si è fatto portavoce della vicinanza del brand WINDTRE anche alle persone che, ancora oggi, sono discriminate a causa della loro identità. “Mamma, papà, lavoro per il canale Gay Tv“, disse Passoni ai suoi genitori, dando così forma ad un coming out ‘singolare’. “Ah, per il canale GayTv? Forse ci vuoi dire che sei gay? Mamma, papà, la risposta è sì“.

Insieme a Passoni, l’iniziativa prevede il coinvolgimento di influencer e tiktoker. Ma non solo, perché a tutti è rivolto l’invito di partecipare alla challange. Basta fare un video in cui esplicitare, ma senza dirlo, il proprio sostegno al Pride, usando l’hashtag #dimmichesostieniilpride e il tag @windtre. Sempre Passoni ha dato vita ad un perfetto esempio, ballando sulle note di Vamos a Bailar di Paola e Chiara.

Che siate membri della comunità LGBT o semplici sostenitori, mostrate i vostri volti, colori e forme di sostegno e supporto!