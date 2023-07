I film LGBTQIA+ della settimana 17/23 luglio tra tv generalista e streaming

0:00 Ascolta l'articolo 5 min. di lettura Scuro Chiaro

Caronte è arrivato portandosi dietro la settimana più calda dell’anno, e allora come trovare refrigerio se non in casa, con l’aria condizionata e un bel film da poter ammirare?

Come ogni lunedì Gay.it ha pensato per voi ad un palinsesto queer, tra tv generalista e straming, in grado di spaziare tra i generi e i decenni cinematografici, con titoli provenienti da ogni parte del mondo. Vedere per credere.

Lunedì 17 luglio, Girl, ore 21:15 – CIELO (canale 26)

Caméra d’or, Queer Palm e Premio FIPRESCI al Festival di Cannes 2018, Girl dell’esordiente Lukas Dhont racconta la storia di Lara, adolescente con la passione della danza classica: insieme al padre e al fratellino si è trasferita in un’altra città per frequentare una prestigiosa scuola di balletto, a cui dedica tutta se stessa. Ma la sfida più grande è riuscire a fare i conti con il proprio corpo, perché Lara è una ragazzina transgende.

“Il desiderio di raccontare la storia di un personaggio simile – ha precisato il regista – capace di sfidare una società in cui genere e sesso sono ancora inevitabilmente connessi, era enorme. È così che è iniziato Girl, dal bisogno di dire qualcosa su come percepiamo il genere, sulla femminilità e la mascolinità. Ma soprattutto sulla lotta interiore di una giovane eroina che mette a rischio il proprio corpo per diventare la persona che vuole essere”.

Martedì 18 luglio, Priscilla – MGM+

Il 30 settembre del 1994 usciva nelle sale d’Italia Priscilla – La regina del deserto dell’allora 30enne Stephan Elliott, presentato nella sezione Un Certain Regard del 47º Festival di Cannes.

Costato appena 2 milioni di dollari, il film sceneggiato dallo stesso Elliott ne incassò più di 11 solo negli Stati Uniti d’America, arrivando a vincere l’Oscar per gli iconici abiti di Lizzy Gardiner e Tim Chappel, passati praticamente alla Storia. Interpretato da Terence Stamp, Hugo Weaving, Bill Hunter e Guy Pearce, il film divenne di culto praticamente immediatamente. Bernadette Bassenger, Mitzi Del Bra e Felicia Jollygoodfellow sono i nomi d’arte di Ralph, Anthony ‘Tick’ Belrose e Adam Whitely, ovvero una transessuale e due drag queen che si esibiscono nei più famosi gay bar di Sydney. Improvvisamente, i tre decidono di abbandonarla per fare spettacoli nel deserto a bordo di Priscilla, il loro malconcio e bus tour tutto rosa.

Un road movie in salsa drag, attraverso l’eccezionale outback australiano, tra lustrini, tacchi alti, battute fulminanti, accettazione, lotta all’omofobia, lacrime, sorrisi, canzoni indimenticabili e abiti memorabili. Quello di infradito indossato da Mitzi costò appena 8 dollari. L’American Express negò l’autorizzazione ad un abito interamente realizzato con carte di credito, poi indossato dalla geniale costumista Lizzy Gardiner agli Oscar del 1995, quando vinse l’ambita statuetta. Nel 2006 il film è andato incontro all’inevitabile musical teatrale, premiato con un Tony e accompagnato in tutto il mondo da entusiastiche recensioni. Italia compresa.

Mercoledì 20 luglio, 120 battiti al minuto – PRIME VIDEO

Grand Prix Speciale della Giuria e Queer Palm a Cannes 2017, 120 battiti al minuto di Robin Campillo trae ispirazione da una storia vera. Siamo nella Parigi dei primi anni ’90. Nathan è un giovane ragazzo gay che decide di unirsi ad un movimento che sta conquistando sempre più visibilità nell’opinione pubblica francse. Si tratta di Act Up, un’associazione che ha come missione quella di rompere il silenzio generale sull’epidemia di AIDS che sta mietendo nel mondo innumerevoli vittime. Mentre il movimento cresce, Nathan inizia una relazione con uno dei mebri più radicali del gruppo, Sean…

Giovedì 21 luglio, Kaboom – MUBI

Cult assoluto del 2010, Kaboom è un’assurda incursione di Gregg Araki nella fantascienza che si immerge nei meandri della mente allucinata di una matricola per realizzare una nuova versione della sex comedy giovanile. Un film che racchiude tutte le vette di stupidità, provocazione, sensualità e irriverenza del cinema indie.

Smith vive il college con il desiderio e lo stordimento tipici dell’età, confrontandosi con la migliore amica Stella, lasciandosi sedurre dalla bella London, sognando un incontro sessuale con il compagno di stanza, Thor, e poi con il più timido Oliver. Ma un incubo lo perseguita e la sua vita cambia nel momento in cui, complice un biscotto “speziato”, ritrova ad una festa i protagonisti del suo stesso sogno, fino ad allora mai visti o conosciuti. Eventi paranormali, coincidenze inquietanti e rivelazioni incredibili sul suo passato coinvolgono sempre più a fondo il ragazzo nelle maglie di un progetto folle e pericoloso, che non minaccia solo la sua sorte ma quella dell’umanità intera.

Con Thomas Dekker, Haley Bennett e Chris Zylka.

Venerdì 22 luglio, Dear Ex – NETFLIX

Sanlian scopre che l’ex marito defunto ha escluso dalla polizza vita il loro figlio a favore di un beneficiario sconosciuto chiamato Jay. Indignata, decide di affrontarlo insieme al figlio, ma l’uomo si rivela scaltro quanto lei. Quando il figlio va a vivere inaspettatamente con Jay, la donna è costretta a riconsiderare il suo rapporto con entrambi.

Film taiwanese a tematica queer, Dear Ex, diretto da Chih-Yen Hsu e Mag Hsu, è arrivato in Italia direttamente grazie a Netflix.

Sabato 23 luglio, L’Estate Addosso – RAIPLAY

Film di Gabriele Muccino del 2016, L’Estate Addosso vede il 18enne Marco ad un passo dal diploma e, come tutti i suoi coetanei, con tante incertezze sul suo futuro. La sua estate da maturando cambia quando, a causa di un incidente, riceve dall’assicurazione un risarcimento che gli consentirà di partire per San Francisco. Con lui partirà anche Maria, sua compagna di classe soprannominata “la suora”, che lui detesta e considera pedante e conservatrice. Un amico comune ed un imprevisto li porteranno a partire insieme per San Francisco, dove ad attenderli ci sono Matt e Paul. I due ragazzi americani sono una coppia e si portano dietro le difficoltà di essere cresciuti a New Orleans, nella Louisiana profonda e omofobica. Nonostante le premesse della partenza e la diffidenza iniziale, i quattro diventeranno amici e intraprenderanno un viaggio on the road, che li porterà a fare i conti con loro stessi e a definire chi sono e vorranno essere.

Domenica 24 luglio, Un Giorno Perfetto – DISNEY+

Tratto dall’omonimo romanzo di Melania Mazzucco, il film diretto da Ferzan Ozpetek venne presentato in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Emma e Antonio, sposati con due figli, sono separati da circa un anno. Antonio vive da solo nella casa dove avevano abitato insieme, Emma è andata a stare da sua madre coi bambini. Poi, una notte qualunque, una volante viene chiamata nel palazzo e la polizia si accinge a fare irruzione nell’appartamento dove qualcuno dice di aver sentito degli spari.

Protagonisti Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Stefania Sandrelli, Monica Guerritore, Nicole Grimaudo, Valerio Binasco e Angela Finocchiaro.

