Innamorarsi durante la pandemia: la storia di due ragazze diventa corto animato Tinder

Anche su Tinder, durante una pandemia, può nascere l’amore. È la storia di due ragazze che sono diventate protagoniste di un cortometraggio animato realizzato proprio dall’app di appuntamenti. Il cartone racconta la storia appunto di Pryia, una ragazza lesbica di Mumbai, che durante il lockdown è rimasta a casa, senza nulla da fare, se non scorrere i profili di Tinder.

La sua attenzione viene catturata dal profilo di Meera, e decide di mostrare interesse, facendo scorrere il dito da sinistra e destra, come si usa su Tinder.

La vera storia di due ragazze che si sono innamorate grazie a Tinder

Il corto di Tinder, realizzato dal cantautore queer GrapeGuitarBox e l’illustratore queer Deepti Sharma, mostra le due ragazze che iniziano quindi a scriversi. Decine di messaggi, parlando di ogni cosa. Poi, la videochiamata, per vedersi dal vivo, anche se virtualmente.

Continuano così le loro conversazioni, prima su Tinder poi via messaggio, chiuse nei rispettivi appartamenti, riempiendo le tristi giornate di lockdown. La storia d’amore sembra essere già finita quando Pryia, una mattina, non trova nessun messaggio da parte di Meera. Ma proprio quando perde le speranze, arriva non un messaggio, ma la videochiamata su Zoom.

E tra una chiacchierata e l’altra, la presentazione dei proprio animali domestici, pianificano anche il momento del loro primo appuntamento, quello reale.

Dalle app all’amore

Il video di 59 secondi non mostra l’incontro delle due ragazze, ma Tinder India conferma che la storia è realmente avvenuta negli ultimi mesi, e che le due ragazze ora sono una dolce e innamorata coppia LGBT.

Ma oltre alla storia d’amore di queste due ragazze lesbiche, Tinder ha voluto documentare come nascono delle relazioni al giorno d’oggi per le persone LGBT. Si tiene conto della sua complessità, degli stati d’animo, anche in un periodo in cui gli incontri fisici sono vietati o limitati, e anche per questo alla realizzazione del video ha partecipato anche il Museum of Queer Swipe Stories.