Joe Exotic torna single, Dillon Passage ha chiesto il divorzio da Tiger King

In attesa che Nicolas Cage lo interpreti sul piccolo schermo, Joe Exotic, ormai conosciuto in tutto il mondo come Tiger King, è tornato single. Dillon Passage, suo 3° marito, ha ufficialmente chiesto il divorzio, come annunciato sui social con una lunga lettera.

I due si sposarono nel dicembre del 2017, due mesi dopo che il precedente marito di Exotic, Travis Maldonado, era morto dopo essersi sparato accidentalmente un colpo in testa. Solo nove mesi dopo, nel settembre del 2018, Exotic è finito in prigione per scontare una condanna a 22 anni, dopo aver ordinato a un sicario di uccidere la sua arcinemica, Carole Baskin. Tutto questo è diventato docuserie Netflix, la più vista e chiacchierata di sempre. Passage, che un anno fa continuava a dichiarare tutto il proprio amore per Joe, ha ora deciso di rompere.

“Negli ultimi due anni e mezzo siamo stati separati. Sono sempre stato al suo fianco e continuerò ad amarlo e supportarlo, sempre“, ha scritto il giovane. “Quando Tiger King è finito su Netflix, un anno fa, la mia vita è finita nel tritacarne dei media e dell’attenzione pubblica. Qualcosa che mi era completamente estraneo. Mi sentivo come se avessi un microscopio costantemente su di me, che era ed è ancora incredibilmente scomodo. Con tutti che mi spingevano in direzioni diverse, ho trovato il mio manager Jeff Duncan, che nonostante le recenti invettive social di Joe ha sempre agito nel mio migliore interesse e mi ha aiutato a navigare nella complessità della nuova situazione in cui mi sono trovato. Non mi sento obbligato a spiegare al mondo cosa succeda nella mia vita personale e, nonostante Joe si rivolga ai social media per lamentarsi, non credo che sia il modo più sano per gestire le questioni private tra due persone. Non intendo quindi più postare nulla su questo argomento. Per rispondere alla domanda principale che il pubblico vuole sapere, sì, io e Joe stiamo divorziando. Non è stata una decisione facile da prendere, ma io e Joe comprendiamo che questa situazione non sia giusta per nessuno di noi. È qualcosa che nessuno di noi si aspettava, la vivremo giorno per giorno. Siamo ancora in buoni rapporti e spero che possa rimanere così. Continuerò ad avere Joe nella mia vita e farò del mio meglio per sostenerlo mentre dovrà affrontare ulteriori battaglie legali per migliorare la sua situazione“.

Secondo l’avvocato di Joe, Francisco Hernandez, che ha parlato con TMZ dell’argomento divorzio, Exotic sarebbe rimasto “sconvolto” nel ricevere la telefonata di Dillon, in prigione. Ora Exotic starebbe valutando la possibilità di anticiparlo in tribunale, presentando l’istanza di divorzio prima che possa essere Passage a farlo.