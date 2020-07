Laura Pausini mette all’asta su Ebay giubbotto e maglietta autografata per sostenere Arcigay Milano

Da un paio di giorni su eBay.it sono disponibili due capi indossati e autografati da Laura Pausini, messi all’asta dalla cantante per sostenere Arcigay Milano e Milano Pride. Si tratta di un giubbotto e di una maglia rainbow.

I fondi raccolti saranno utilizzati per un housing assistito per le persone LGBT+ in difficoltà e per il fondo di mutuo soccorso del Comune di Milano. Un Rainbow Social Fund pensato e ideato per aiutere le persone LGBT+ che necessitano di aiuto.

Ad oggi la giacca è arrivata ai 102 euro, con 65 offerte presentate, mentre la t-shirt ai 200 euro, con 58 offerte in archivio. Entrambe, come detto, sono state non solo indossate ma anche autografate, e gentilmente offerte, da Laura Pausini.