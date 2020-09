Maleducata, Achille Lauro en travesti per il lancio del brano portante di Baby 3 – audio

Attualmente ancora in radio con Bam Bam Twist, Achille Lauro è tornato con Maleducata, brano portante di Baby 3, serie Netflix da ieri disponibile in streaming.

Per il lancio social del pezzo Lauro si è trasformato, come ormai sempre più spesso gli capita, indossando abiti femminili. Calze a rete, guanti in lattice rosso fuoco, cappello a falda larga, collanone e spacco con stacco di coscia.

“Ti voglio sempre così. Maleducata”, ha scritto il cantante sui social, dal 25 settembre di nuovo nei negozi con 1969 – ACHILLE IDOL Rebirth, rivisitazione dell’album “1969”. L’album che ospita “Rolls Royce”, qui completato con Maleducata, per l’appunto, Me ne Frego, Maledetto Lunedì, 16 marzo, Bam Bam Twist e C’est la Vie cantata insieme a Fiorella Mannoia.