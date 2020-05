Omar Ayuso di Elite presenta il fidanzato sui social, la dolcissima dedica

22enne attore spagnolo diventato famoso grazie al ruolo di Omar Shanaa nella serie Elite, Omar Ayuso ha ufficializzato la storia d’amore con Alonso Díaz, artista spagnolo.

In una dolcissima didascalia, Omar ha scritto: “Come riuscire a parlare se non trovo le parole esatte”. “Felice 22esimo compleanno e felice vita, vicino a me per favore”.

A inizio maggio Ayuso aveva pubblicato su IG un’immagine di se stesso in collegamento su Facetime con un uomo nudo, che possiamo immaginare fosse proprio Alonso. Scatto censurato dal social network. Anche il suo Omar Shanaa nella serie Netflix, come dimenticarlo, è dichiaratamente gay, nonché innamorato di Ander, interpretato da Arón Piper. Un’omosessualità malvista in casa dal padre musulmano, che proprio per questo motivo lo caccia da casa.