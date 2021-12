PapÃ  sorprende il figlio a truccarsi e quello che succede dopo Ã¨ bellissimo, video

< 1 minuto di lettura

Oltre 4 milioni di like e 81.000 commenti. Un video pubblicato su TikTok ha letteralmente spopolato, con un giovane che si filma mentre si trucca in cameretta.

Ma suo padre si avvicina alla stanza e il ragazzo spegne la luce per evitare di essere visto con i trucchi in mano e la faccia pittata. Solo che l’uomo riaccende la luce, vede il figlio e gli chiede: “È questo che vuoi fare, papa?” (soprannome del ragazzo, ndr). “Perché se è quello che vuoi fare, va bene. Io sono con te“, continua l’uomo con fare assolutamente comprensivo. “Ti amo, papa. Ti voglio bene. Se questo ti rende felice, fallo. Fallo, ma fallo bene. Ok, papa. Sono sempre con te. Non ti deluderò in niente. Devi essere felice.”

Un momento toccante che ha sbancato i social, con non pochi utenti che hanno applaudito il genitore in questione. L’uomo ha provato a smorzare l’apparente imbarazzo del giovane con un geniale “se devi truccarti, fallo bene“, prima di cedere entrambi ad un bellissimo e lungo abbraccio.

Dinanzi ai non pochi episodi di omotransfobia in famiglia degli ultimi anni, un dolcissimo momento che meritava anche la nostra condivisione. Per provare a finire il 2021 in tenerezza.

