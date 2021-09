R. Kelly a processo accusato di violenza sessuale da un uomo: “Avevo 17 anni”

2 minuti di lettura

Un uomo, testimoniando sotto lo pseudonimo di Louis, ha accusato R. Kelly di averlo aggredito sessualmente quando aveva 17 anni. È il primo accusatore maschio a testimoniare nel processo per abusi sessuali verso minorenni, ricatti e corruzione ai danni del rapper, che rischia fino a 10 anni di carcere.

Kelly è accusato di aver usato la sua fama e ricchezza per depredare adolescenti a scopo sessuale. Louis ha detto ai giurati che aveva 17 anni e lavorava in un fast food quando Kelly gli si avvicinò per dargli il suo numero di telefono. Era il 2006 e all’epoca l’uomo era uno studente delle superiori. Quando si presentò con i propri genitori, Kelly gli disse di tornare da solo, le prossime volte. Aspirante rapper, il giovane ha raccontato che al primo incontro i privato Kelly gli chiese cosa fosse “disposto a fare” per sfondare nella musica, prima di obbligarlo a fare del sesso orale.

“Mi disse che dovevamo tenerlo tra noi“, ha detto l’uomo alla sbarra, con Kelly che gli avrebbe sussurrato “Siamo una famiglia ora. Siamo fratelli“. Louis ha detto ai giurati che ha continuato a vedere Kelly perché “voleva davvero farcela“, nel mondo del rap. Kelly lo chiamava “fratellino” e chiedeva al giovane di chiamarlo “papà”. Kelly avrebbe anche registrato alcuni dei loro incontri sessuali.

Louis ha raccontato che Kelly gli avrebbe fatto pressioni affinché portasse alcuni amici alle feste, a casa sua. Il cantante avrebbe iniziato una relazione sessuale con un amico di 16 anni dell’accusatore. A un certo punto, Kelly avrebbe chiesto ad entrambi di fare sesso davanti a lui. Ma i due si sono rifiutati.

L’uomo, che non è tra le presunte vittime identificate nell’atto di accusa, ha precisato che non voleva testimoniare contro Kelly, ma i termini di un patteggiamento con i pubblici ministeri in un procedimento penale separato richiedevano la sua collaborazione. Louis è stato accusato di aver aiutato Kelly a tentare di corrompere una delle sue accusatrici, affinché smettesse di collaborare con le autorità. Quattro donne hanno testimoniato contro Kelly, accusandolo di aver abusato di loro quando erano ancora minorenni. Il rapper è apparso ‘agitato’ in aula, dinanzi alla confessione di Louis, ma impassibile di fronte alle accuse delle donne. Oggi 54enne, Kelly, che nega tutte le accuse, sta affrontando un totale di 18 reati federali, tra cui pedopornografia, estorsione e sequestro di persona.

Il procuratore Maria Cruz Melendez l’ha così descritto: “Stiamo parlando di un predatore, che per decenni ha usato la sua fama, la sua popolarità e una rete di persone a sua disposizione per prendere di mira, preparare e sfruttare ragazze, ragazzi e giovani donne per la propria gratificazione sessuale”.