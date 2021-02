Sanremo 2021, i Maneskin a nudo tra bisessualità e “libertà sessuale” – la gallery social

2 minuti di lettura

4 anni dopo aver trionfato a X Factor, Damiano David, Thomas Raggi, Ethan Torchio e Victoria De Angelis, ovvero i Maneskin, promettono di fare furore all’Ariston.

Esordienti al Festival di Sanremo 2021, i 4 giovani romani preparano anche il ritorno discografico con “Teatro d’ira“, a 3 anni da Il ballo della vita, con nuovo tour annesso. Nel lancio promozionale, i Maneskin troneggiano sulla copertina di 7, inserto del Corriere della Sera da oggi in edicola. Intervistati da Luca Mastrantonio e fotografati da Oliviero Toscani, Damiano, Thomas, Ethan e Victoria si sono messi a nudo, letteralmente, posando senza veli per il celebre fotografo.

«La nostra non è rabbia distruttiva o negativa, ma rabbia creatrice», hanno detto i ragazzi intervistati da Luca Mastrantonio, con Victoria che ha poi rivelato come alle elementari volessero mettergli “la gonna per la divisa, ma io ero supermaschiaccia, stavo super a disagio con abiti femminili, ero disperata. I miei genitori sono stati supercomprensivi”. Ethan, batterista, ha invece confessato come a 11 anni avesse “già i capelli lunghi e problemi con i miei coetanei. Non riuscivano a inquadrarmi bene, mi vedevano come un tipo strano. Ne ho parlato con i miei, e mi hanno detto di fare le mie scelte“.

Sessualmente parlando, invece, Ethan si è definito “sessualmente libero“, Victoria “bisessuale” e Thomas “eterosessuale” così come Damiano, che a 22 anni si è descritto però come “un curiosone. Domattina mi voglio svegliare e…“.

Tutto questo a poco meno di 3 settimane da Sanremo, dove canteranno il brano “Zitti e buoni“, anticipato a inizio 2021 dal singolo “Vent’anni”. A vestire i 4 all’Ariston sarà Nicolo Cerioni, artefice dell’exploit di Achille Lauro nel 2019.