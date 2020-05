Cannavaro se la ride quando Asprilla ricorda l’inseguimento con il cinturone ad “un finocchio vestito da donna” – VIDEO

Fabio Cannavaro non è stato un calciatore ‘normale’, come tutti gli altri. Campione del Mondo in Germania nel 2006 con la maglia della nazionale, diventò pochi mesi dopo il 5° e ultimo italiano a vincere il Pallone d’Oro. Essendo un difensore, un evento più unico che raro. Oggi 46enne nonché tecnico del Guangzhou, in Cina, Cannavaro ha tenuto una lunga diretta Instagram con Faustino Asprilla, suo ex compagno di squadra a Parma.

Oltre 40 minuti di aneddoti pesantemente scivolati sull’omofobia, come denunciato da Vladimir Luxuria su Twitter: “In una diretta Fabio Cannavaro ride di gusto nell’ascoltare l’ex calciatore Faustino Asprilla raccontare che, ubriaco, sentendosi rifiutato per il colore della pelle a Milano da un “finocchio vestito da donna” si è tolto la cintura per rincorrerla e picchiare. E’ sport questo?“, si è domandata Vladimir, ridando fiato a quella piaga mai del tutto archiviata legata all’omofobia nel calcio.

“Una volta siamo andati a Milano”, ha ricordato Asprilla a partire dal minuto 34 della diretta IG. “Siamo andati al ristorante con Crippa, e dopo andavavamo all’Hollywood. Ero in macchina con Crippa, avevamo bevuto champagne, tequila, di tutto. Eravamo un po’ ubriachi. A un semaforo c’era un finocchio lì di fianco, che si vestivano da donne, lì a Milano. Allora gli ho detto, “vieni, quanto costa passare la notte con te?”. “Non costa niente perché a me non mi piacciono i neri”. Cosa hai detto pezzo di merda? Figa. Sono andato fuori, lui correva io dietro, questo lo picchio dicevo a Massimo, io con il cinturone dietro a quel finocchio, che è scappato. “Io questo lo picchio Massimo“.