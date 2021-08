Tan France di Queer Eye è diventato padre, è nato Ismail

< 1 minuto di lettura

38enne stilista, volto televisivo di Queer Eye e scrittore britannico-americano, Tan France ha presentato al mondo il suo primogenito. Ismail France, nato il 10 luglio grazie alla gestazione per altri.

Date a nostro figlio un caloroso benvenuto. È arrivato con 7 settimane di anticipo, quindi è stato in terapia intensiva neonatale nelle ultime 3 settimane. Ma, oggi, siamo finalmente riusciti a riportarlo a casa. Lo amiamo così, così tanto. Tipo, completamente ossessionati. La nostra mamma surrogata sta andando così bene, dopo il travaglio, e non potremmo esserle più grati per averci fatto il dono più grande della nostra vita.