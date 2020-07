Torneremo, un video en travesti (con la mamma) per l’ex X Factor Alessandro Alo

Un anno fa testimonial del nuova campagna del Telefono Amico Gay e Lesbico (TAGL) del Cassero di Bologna, Alessandro Alo, cantante dichiaratamente gay visto a X Factor 12, è tornato con Torneremo, frezzo pezzo estivo oggi lanciato dal video ufficiale.

Un video en travesti, girato nella sua terra d’origine (la Liguria) e con la mamma alla guida di un camioncino rainbow per Alo, che ha così commentato il suo ritorno: “Questa estate AVREI fatto un tour, portando in giro i miei nuovi pezzi ma le cose sono andate un po’ diversamente in questo 2020, e mi sono ritrovato a essere la Pamela Anderson di Diano Marina, tra conchiglie e focacce e pesto ligure. Eppure questo imprevisto mi ha offerto l’opportunità di registrare qui il mio nuovo videoclip e passare 3 giorni di insieme agli amici di sempre e quelli nuovi. E per la prima volta non sto recitando una parte. Sono proprio io. È arte che imita la vita che imita l’arte. TORNEREMO è un nuovo punto zero del mio percorso. Abbraccio tutto ciò che è stato e indosso delle ferite aperte perché non ho paura di mostrare che non sono invincibile. Dedico questa canzone a mia sorella Marie e a tutti quelli che nel buio non hanno mai smesso di cercare la scintilla per tornare a brillare“.