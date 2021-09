Una comunità lesbica su una luna di Giove? Decisamente sì, secondo Grimes

2 minuti di lettura

Durante la loro relazione durata tre anni, l’eccentrica coppia formata da Elon Musk e Grimes ha fatto molto parlare di sé. Cantante canadese lei, visionario filantropo di Space X lui, i due hanno alimentato l’opinione pubblica quando uscivano indiscrezione sulla loro particolare relazione o quando hanno annunciato il nome del primo figlio, X Æ A-12. Ora, però, la fiaba sembra essere finita. Musk e Grimes hanno infatti annunciato di essersi separati, principalmente per problemi legati ai loro lavori, che li portano spesso in parti diverse del mondo e a essere lontani per molto tempo.

Nonostante entrambi abbiano dichiarato di essere rimasti in ottimi rapporti, anche per la serenità di X Æ A-12, Grimes sembra essere stata influenzata dalle manie spaziali dell’ex compagno di colonizzare altri pianeti. Tuttavia, non poteva non essere un’idea alla Grimes. E allora, se Elon ha da anni in mente l’obiettivo di arrivare un giorno a creare una colonia abitabile su Marte, ecco che Grimes ha proposto di fondare su una delle lune di Giove – più precisamente Europa – una comunità lesbica. Chi conosce la cantante e il suo stile fuori dagli schemi non si stupirà più di tanto, ma la notizia è già sulla bocca di tutti e tanti sembrano anche appoggiarla.

Molti ci hanno visto una frecciatina (nemmeno troppo piccola) all’accordo stretto tra Space X e NASA da 178 milioni di dollari per raggiungere proprio Europa e, possibilmente, verificare se le condizioni del pianeta ghiacciato siano favorevoli per abitarci. Certamente l’idea della cantante sarebbe un po’ complicata da realizzare, e sicuramente non in tempi brevi, ma si apprezza comunque un’iniziativa lontana dalle mire espansionistiche e di mercato che solitamente muovono la corsa allo spazio di imprese come Space X.

Anche se l’affermazione è stata fatta scherzando durante un’intervista a Page Six, in cui Grimes ha definito Europa «il pianeta perfetto per una comune lesbica», inutile dire che in tante saremmo disponibili a prendere parte al progetto. Insomma, dove si firma?