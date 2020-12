Unica di Ornella Vanoni, la tracklist: duetti con Carmen Consoli e Virginia Raffaele

Sconfitto il Covid-19, Ornella Vanoni prepara il ritorno discografico con Unica, disco in uscita il 29 gennaio 2021 che ha oggi svelato i titoli degli 11 brani che lo compongono.

Tre gli ospiti speciali, che intrecciano le voci con lei in altrettante canzoni: due sono duetti al femminile, con Carmen Consoli, in Carezza d’autunno, e con Virginia Raffaele, alla sua prima apparizione discografica, nel brano significativamente intitolato Tu-Me. D’altronde la Raffaele è una strepitosa ‘imitatrice’ di Ornella. Il terzo è quello con un sorprendente Fabio Ilacqua, perfettamente a suo agio nel giocare vocalmente con un’icona come Ornella Vanoni in La mia parte.

La leggendaria cantanta ha compiuto 86 anni il 22 settembre scorso.

Questa la scaletta completa

1. A passo lieve

2. Specialmente quando ridi

3. Arcobaleno

4. Isole viaggianti

5. Carezza d’autunno con Carmen Consoli

6. Nuda sull’erba

7. Tu-Me con Virginia Raffaele

8. La mia parte con Fabio Ilacqua

9. Inizio

10. Un sorriso dentro al pianto

11. Ornella si nasce