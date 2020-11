Achille Lauro, arriva il disco swing – featuring con Annalisa e Gigi d’Alessio

Si intitola “1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band” la novità discografica della settimana, in uscita il 4 dicembre e ultimo capitolo della curiosa trilogia ideata dal cantante romano in questo 2020. Dopo 1990 e 1969 – Achille Idol Rebirth, un ritorno al secolo passato con otto celebri brani reinterpretati da Lauro, che ha così presentato la sua nuova creatura.

Sapete quanto io non sia mai stato interessato a seguire una logica dettata dall’industria musicale e le sue mode del momento. Ho sempre fatto la musica per il puro godimento che mi da. Ci sto scopando. Con questo finisce la mia trilogia. È l’ultimo side-project. Poi cambierà tutto. E per sempre. Intanto divertitevi

Otto tracce suddivise in due lati, con 3 featuring. “Tu vuo’ fa’ l’americano” insieme a Gigi d’Alessio, “Jingle Bell Rock” insieme ad Annalisa e “Bvlgari Black Swing” con Izi e Gemitaiz. Nel 2021 Lauro tornerà poi con nuova musica, che lui ha definito “la migliore di sempre, qualcosa che resterà“.

SIDE “A”

1 – My funny Valentine

2 – Chicago

3 – Pessima

4 – Tu vuo’ fa’ l’americano feat. Gigi d’Alessio

SIDE “B”

5 – Cadillac 1920

6 – Bvlgari Black Swing feat. Izi e Gemitaiz

7 – Piccola Sophie

8 – Jingle Bell Rock feat. Annalisa