Achille Lauro su Vanity Fair: “Sono un uomo, un bambino, una donna”

Glam rock e “sessualmente tutto” al debutto festivaliero, Achille Lauro troneggia sulla copertina del nuovo numero di Vanity Fair. “Non sono un Santo“, precisa il cantante, fotografato da Leandro Emede come una Madonna piangente, un santo dei nostri tempi.

Per questa copertina, so che mi accuseranno di blasfemia, ma i santi e le Madonne sono immagini che fanno parte della mia storia, della mia gallery esistenziale. Sono un uomo, un bambino, una donna. Un artista che supera gli stereotipi. Una persona che non ha paura di avere paura.