Addio a Vieri Razzini, co-fondatore di Teodora Film insieme a suo marito Cesare Petrillo

Il cinema italiano è in lutto per la scomparsa di Vieri Razzini, critico cinematografico, giornalista, scrittore, sceneggiatore, traduttore e autore televisivo, deceduto a Roma all’età di 82 anni. Razzini ha co-fondato insieme al marito Cesare Petrillo la società di distribuzione cinematografica Teodora Film, da decenni sinonimo di qualità.

Nato a Firenze nel 1940, si è occupato a lungo della programmazione di classici della storia del cinema per RaiTre, diventando un punto di riferimento per generazioni di cinefili e appassionati. Nel 2000 la casa di distribuzione Teodora Film è nata grazie ad un’intuizione sua e di suo marito Petrillo, portando nelle sale italiane il meglio del cinema d’autore internazionale, con titoli diventati di culto come Irina Palm, Amour, In un mondo migliore, Il figlio di Saul, nonché l’acclamata riedizione di To Be or Not To Be di Ernst Lubitsch.

Sempre per Teodora, Razzini ha curato la collana di dvd “Il Piacere del Cinema”, grazie alla quale oltre 100 capolavori della storia del cinema sono stati riscoperti dal grande pubblico. Nel corso degli anni Teodora è diventata punto di riferimento per la distribuzione cinematografica queer, con titoli di culto come Lo sconosciuto del lago, Weekend, Pride, 120 battiti al minuto, Tomboy, Girl, La diseducazione di Cameron Post e Due. In qualità di produttore produsse Ricky – Una storia d’amore e libertà di François Ozon.

Attivo anche come traduttore, sceneggiatore e scrittore, Razzini ha pubblicato i romanzi Terapia mortale (Fratelli Fabbri Editori, 1972), Giro di voci (Feltrinelli, 1986), La ricchezza di Perdido (Edizioni E/O, 1993), Il dono dell’amante (Dalai editore, 2003).

I funerali si terranno sabato 9 luglio alle ore 11.00 alla Casa del Cinema a Roma.

