Addio a Orlando Dello Russo, dopo 55 anni d’amore con Bruno Di Febbo e tante battaglie per i diritti LGBT

55 anni d’amore, un profilo FB di coppia, una vita insieme. Orlando e Bruno hanno contribuito a scrivere ricche pagine di battaglie per la comunità LGBT italiana, ma sono stati costretti a dividersi. Orlando Dello Russo, 75 anni, ci ha lasciato a causa di un’ischemia cerebrale.

Nel 2016 si erano uniti civilmente a Pineto, nel paesino abruzzese dove abitavano, davanti ad una folla infinita e al cospetto del sindaco Robert Verrocchio. Fioristi in pensione, si conobbero in Germania nel 1965. Da allora non si sono più lasciati. “Si sono battuti tanto insieme in tempi difficilissimi per i diritti delle persone LGBT+, ossia per i diritti di tutti noi, nessuno escluso. Non smetterò mai di ringraziarli per tutto ciò che hanno fatto“, ha scritto sui social l’attore Giorgio Maggitti. “Passando per Pineto, di fronte la loro casa pittoresca, vivace e impreziosita con piante ornamentali e fiori di ogni sorta, non si può rimanere indifferenti e non sorridere ogni volta. Ti mette sempre di buon umore, ma da oggi ci sarà anche un pizzico di tristezza. Orlando era tenace, combattivo e simpaticissimo, con un grande sorriso sempre stampato in viso. È doveroso ricordarlo per la persona che era e per tutto ciò che ha fatto e conquistato, affermando sempre se stesso in maniera autentica“.