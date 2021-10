Always Jane su Amazon Prime, arriva la docuserie sulla giovane modella transgender Jane Noury

2 minuti di lettura

Secondo quanto riportato da Deadline, venerdì 12 novembre arriverà su Amazon Prime Video Always Jane, docuserie in 4 puntate che seguirà la modella transessuale Jane Noury, recentemente apparsa su Hunter Fashion Magazine e Archive Magazine. Jane vive in una piccola città del New Jersey, tra amici, famiglia e scuola, perché si sta laurendo per poi andare al college.

Una docuserie teen con protagonista una giovane ragazza transgender, in un’America mai come in questi ultimi anni accecata dalla transfobia. “Anche se il clima politico e sociale di oggi potrebbe non sembrare il momento più facile per un’adolescente transgender, non avete ancora mai incontrato la sua famiglia, i Noury”, si legge nella descrizione del progetto. “Indossano i loro cuori sulle maniche di camicia e trovano un umorismo irriverente nella vita quotidiana, mentre Jane punta tutto sulla sua vita al di là della sua famiglia”.

Negli ultimi anni, negli Stati d’America controllati dai repubblicani sono state proposte e approvate un numero record di leggi transfobiche, la maggior parte delle quali rivolte a adolescenti e giovani trans. Molte di queste leggi cercano di vietare ai giovani transgender di partecipare a sport scolastici e ad altre attività, vietando inoltre l’utilizzo dei bagni corrispondenti alla propria identità di genere. Noury, che sogna di diventare attrice, è recentemente apparsa nel fashion show Rihanna’s Savage X Fenty Vol. 3.

Always Jane seguirà la giovane mentre si iscrive ad una scuola scuola di cinema, inseguendo la sua passione, raccontando la sua vita quotidiana, paure e ambizioni.