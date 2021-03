L’amore non ha genere: intervista a David e Aurora, bellissima coppia MtF ed FtM

3 minuti di lettura

Aurora – Mi chiamo Aurora, ho 28 anni e sono una fumettista. Quattro anni fa conobbi David tramite Facebook e iniziammo una conoscenza virtuale. Un giorno mi fece una sorpresa tramite il mio migliore amico. Ricevetti un invito a cena da parte del mio amico ma una volta giunta casa sua trovai David! Da quel momento abbiamo iniziato a frequentarci seriamente.

David – Sono David, ho 30 anni e sono un appassionato di videogiochi. Al momento lavoro come cameriere ma sto preparando nuovi obiettivi nel mondo del lavoro. Quando ho conosciuto Aurora, pensavo che fosse una persona interessante e ho voluto conoscerla meglio a tutti i costi.

Vi siete conosciuti prima o dopo l’inizio del vostro percorso di transizione?

David – Io ho iniziato la terapia ormonale a 21 anni, quindi quando conobbi Aurora ero già sotto testosterone da anni, ma non ero ancora operato.

Aurora – ho conosciuto David nel 2017, all’epoca ero ad un anno dalla mastoplastica additiva e tre anni di terapia ormonale.

Secondo voi, in coppia tra persone transgender ci si sente più a proprio agio?

Aurora – Io non vedo diversità tra stare con una persona transgender o cisgender, penso che sia l’animo a contare, posso trovarmi bene con un ragazzo cis esattamente come posso trovarmi bene con un ragazzo FtM, dipende dal carattere di chi ti trovi di fronte.

per farti un esempio, in un mese parliamo della transizione si e no una volta per cinque minuti.

David – Tra le coppie transgender ci può essere empatia, ma anche io concordo con Aurora, non deve essere la base del rapporto. Aurora si, mi ha aiutato a sentirmi a mio agio su alcune cose che mi creavano disagio, ma sto con lei perché mi ci trovo bene a 360 gradi. Molte persone transgender desiderano un partner transgender perché così ci si capisce meglio, secondo me non c’è cosa più sbagliata di questa.

Avete mai ricevuto episodi di transfobia per la vostra storia?

David – Episodi di transfobia li ho avuti prima della terapia ormonale, ma anche durante, più che altro perché il testosterone aveva fatto effetto ma avevo ancora i documenti femminili… quindi era un problema ogni volta che dovevo dare i documenti. Infatti penso sia stato un grande problema quando in passato il tribunale dava l’ok per il cambio di nome solamente dopo le operazioni.

Aurora – Io si in passato ho subito episodi di transfobia, sia leggeri che pesanti. Per fortuna non ho avuto più episodi di transfobia da quando gli ormoni hanno iniziato ad addolcirmi i lineamenti e da quando mi sono operata di mastoplastica e vaginoplastica. Già da piccola mi sentivo una bambina, ma essendo piccola non davo peso a questa cosa, con l’adolescenza e l’arrivo della pubertà la cosa si è fatta più grave ma all’epoca non c’erano tutte le informazioni che ci sono ora! Ho iniziato la transizione dopo anni di repressione e disagio interiore.

Avete un messaggio per i nostri lettori?

Aurora- siate voi stessi! Non siete felici di ciò che siete? Prendete in mano la vostra vita per trovare il vostro equilibrio, fregandovene di chi vi giudica. Per trovare la felicità a volte ci vuole un pizzico di egoismo.