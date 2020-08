Anche nel Medioevo esisteva una “vita LGBT” ampiamente riconosciuta, ecco i racconti che lo dimostrano

Una poesia anonima del XII secolo vede un uomo e una donna discutere su cosa sia meglio: l’amore per lo stesso sesso o per il sesso opposto. “Questa poesia venne copiata in tutta Europa, quindi era chiaramente popolare“, osserva Wade, aggiungendo che le persone trans esistevano anche nella letteratura medievale. “Esistono anche storie di persone trans, dai cavalieri arturiani alla nascita segnati come donne ai santi, donne alla nascita ma in vita visti come monaci“.

Purtroppo, molti studiosi medievali hanno “respinto, ignorato o rifiutato di tradurre” storie di questo tipo. “Sono uno studioso della sessualità medievale, ma mi imbatto costantemente in storie come questa irlandese di cui non ho mai sentito parlare“. “Quindi è difficile dire quanto fossero comuni le storie queer: non solo per le persone medievali che disapprovavano, ma per la disapprovazione della gente moderna”. “Il Medioevo era complicato come oggi. C’erano molte idee contrastanti su ciò che ora chiamiamo omosessualità, diversi livelli di disapprovazione o approvazione e così via. Non otterremo mai una risposta chiara, non più di quanto si possa dire su tutto il XXI secolo. Gli studiosi che discutono di questi argomenti possono anche essere attaccati da persone infuriate che vogliono continuare a vedere il Medioevo come se fosse unicamente un periodo di “valori tradizionali” in termini di genere e sessualità, e che l’Europa medievale fosse tutta bianca. Ho ricevuto molti attacchi sul web per aver suggerito altre verità nella storia medievale, e i miei colleghi di colore subiscono abusi ancora peggiori.”