Aristotle e Dante scoprono i segreti dell’universo, primo trailer del film LGBTQIA+ tratto dal celebre romanzo

0:00 Ascolta l'articolo

Scritto e diretto da Aitch Alberto, Aristotle e Dante scoprono i segreti dell’universo è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Benjamin Alire Sáenz, edito in Italia da Mondadori. Presentato lo scorso settembre al Toronto International Film Festival, il film uscirà nei cinema d’America a settembre. Tutto tace sulla distribuzione italiana.

Protagonisti del romanzo due ragazzi, Ari e Dante, che devono imparare a credere l’uno nell’altro e nel loro legame, se vogliono diventare adulti.

Dante sa nuotare. Ari no. Dante è colto e sicuro di sé. Ari non conosce abbastanza parole. Dante si perde pensando all’arte e alla poesia. Ari si perde pensando al fratello maggiore in carcere. Tutto farebbe pensare che un ragazzo come Dante, che ha davanti a sé la prospettiva di una vita eccezionale, sia l’ultima persona in grado di rompere il muro che Ari si è costruito attorno. Ma quando si incontrano, Dante e Ari legano subito. Condividono libri, pensieri, sogni, risate. Imparano l’uno dall’altro nuove parole e iniziano a ridisegnare i confini dei loro mondi. Soprattutto, scoprono che l’universo è un posto enorme e difficile.

Ambientato a El Paso nel 1987, il film è trainato dai giovanissimi Max Pelayo e Reese Gonzales, affiancati da Eva Longoria di Desperate Housewives, Kevin Alejandro, Luna Blaise, Eugenio Derbez, Veronica Falcón, Marlene Forte, Emiliano Torress, Hanai Taylor, Melissa Macedo, Michelle Macedo e Isabelle Gomez.

Regista apertamente trans, Alberto ha confessato a Variety di aver scovato il libro di Benjamin Alire Sáenz grazie ad un amico.

“L’ho letto per capriccio e alla fine l’ho concluso in una sola volta. Ha parlato alla mia anima in un modo che non avevo mai sperimentato prima, e ha sbloccato così tante cose. Ha sovvertito le aspettative e le narrazioni che vediamo intorno alle persone Latinx e alle persone queer in un modo così gentile e meraviglioso. È diventato il lavoro della mia vita doverlo adattare”.

Missione compiuta per la regista, riuscita a coinvolgere Lin-Manuel Miranda, voce narrante dell’audio libro e in questo caso produttore della pellicola. Dopo avergli inviato la sceneggiatura, Miranda le ha risposto dopo 20 minuti. 5 anni dopo, Aristotle e Dante scoprono i segreti dell’universo è finalmente diventato realtà.

© Riproduzione Riservata