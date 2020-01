Frosinone, trovata morta donna trans (ma certa stampa ne parla al maschile): non si escluda transfobia

E’ mistero sulla morte di una donna transessuale di 50 anni, di origini sudamericane, trovata morta in casa a Frosinone. A chiamare la polizia è stato un vicino di casa, insospettitosi dopo aver più volte bussato alla porta.

Gli agenti, una volta entrati, hanno trovato il corpo della donna riverso a terra, privo di vita. Sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza. Una tragica notizia che non può escludere a priori la strada della transfobia, come rimarcato da Francesco Angeli, presidente Arcigay Roma.

Apprendiamo a mezzo stampa che una giovane ragazza trans è stata ritrovata senza vita all’interno del proprio appartamento a Frosinone. E’ importante che non si escluda nelle indagini che si tratti di omicidio avvenuto per transfobia.L’Italia infatti detiene il triste primato in Europa di omicidi a causa di odio transfobico, e le tante vittime degli ultimi anni fanno riflettere su quanto il tema della sicurezza e dell’isolamento delle persone trans nel nostro paese sia totalmente fuori dall’interesse della politica, che dovrebbe rappresentare tutti.

Ancora una volta, inoltre, certa stampa ha riportato la notizia narrandola al maschile, come denunciato sui social da Gianmarco Capogna.