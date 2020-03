Vauro, vignetta choc contro il Coronavirus: “Ridateci l’AIDS”

Fare satira non è semplice, anche perché la satira deve essere e poter essere anche pungente, irriverente, provocatoria. Ma Vauro, vignettista de Il Fatto Quotidiano, ha oggi partorito una vignetta semplicemente offensiva, storicamente fasulla, gratuitamente irritante.

“Basta Coronavirus“, si legge, con un Vauro stilizzato, barba incolta e mascherina abbassata, che urla “Ridateci l’AIDS”. Detto e sottolineato che l’AIDS non è purtroppo mai scomparso, perché dopo 40 anni di ricerche non è stato ancora trovato un ‘vaccino’, una cura efficace per guarire, ciò che sbalordisce è l’insostenibile semplicità con cui Vauro fa dell’ironia su una piaga che ha ucciso decine di milioni di persone in tutto il mondo. Solo nel 2018, circa 770mila. Perché sfatiamo un mito, grazie alla ricerca i malati di AIDS sopravvivono, rispetto soprattutto alla drammatica strage degli anni ’80 e primi anni ’90, ma laddove queste cure sono praticamente inesistenti, perché troppe costose, vedi Paesi del terzo mondo, si continua a morire. Giorno dopo giorno, inesorabilmente.

A voler essere maligni, poi, quel “Ridateci l’AIDS” urlato in faccia ai lettori parrebbe quasi voler sottintendere che tanto, l’AIDS, non se lo prendono tutti, a differenza di un virus che si può trasmettere con un colpo di tosse. L’AIDS può risparmiarti, magari anche solo se sei eterosessuale, facendo tornare a galla quel folle luogo comune che lo vorrebbe unicamente legato alla nostra comunità. Chi scrive ha sempre difeso il diritto di satira, e continuerò a difenderlo strenuamente dicendo al tempo stesso sempre e soltanto no alla censura, ma è proprio qui che Vauro si accartoccia. Ed è proprio qui che a Vauro urlo, brutalmente, “ridateci la satira“. Perché questa è un’indecenza.