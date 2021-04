Avanti un altro, gioca un concorrente “ricch*one per hobby”. No, non c’è niente da ridere (VIDEO)

2 minuti di lettura

Mentre in rete si rincorrono gli appelli a sostegno della legge Zan da parte di artisti ed influencer, in televisione c’è chi ancora si diverte al solo suono della parola “ricch*one“. Nella puntata di Avanti un altro andata in onda oggi, sabato 3 aprile 2021, tra i concorrenti che si sono seduti a giocare con Paolo Bonolis anche Aniello Esposito, uomo di trentuno anni, che si è così presentato:

Mi piace cantare, ballare e fare la dark win (ndr, intendeva “drag queen”). Il mio nome d’arte è Reginella. Sarebbe una trans, lo faccio nei momenti di divertimento. Un ric*hione, mi piace fare queste qua per far divertire me e gli altri, lo faccio per hobby. Però gioco anche a pallone, faccio l’ala morta.

Alle parole di Aniello lo studio è scoppiato a ridere, all’unisono con il conduttore e Luca Laurenti, in parte sbigottiti, in parte complici della gag. “Ah, lei fa il ricchi*ne?”, una delle domande di Paolo Bonolis, che ha continuato a scherzare con Aniello per tutto il tempo della sua permanenza in gioco. Anche durante il momento delle domande e delle risposte, supportato dall’aiuto della Bonas – una ragazza che porta in dono il raddoppio della pescata -, il concorrente si è lasciato andare a doppi sensi ed allusioni senza censure.

Niente censure in tutti i sensi, dal momento che la parola “ricchi*ne”, più volte ripetuta nel corso dell’ultima parte della trasmissione, è stata trasmessa senza alcun effetto sonoro che ne potesse almeno camuffare la pronuncia. Scene di cattivo gusto, registrate settimane fa e mandate in onda senza che a qualcuno potesse balenare in testa l’idea che fosse tutto sbagliato, da cima a fondo.

Grande preoccupazione, invece, nella censura con bip della parola “culo“, pronunciata dallo stesso concorrente poco prima dell’eliminazione. Sdoganata perfino da Dante nella Commedia, ma non su Canale 5, ad Avanti un altro, dove “ricchi*ne” scivola via che è una meraviglia.