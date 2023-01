Baciatə dal sole ci sentiamo ancora più bonə, torna Miley Cyrus più libera che mai: ecco Flowers (IL VIDEO)

0:00 Ascolta l'articolo

La signora Cyrus disse che i fiori li avrebbe comperati lei. No, non è un romanzo di Virginia Woolf, ma Flowers, nuovo singolo di Miley Cyrus uscito oggi su tutte le piattaforme.

Maestra nel ‘dare ai gay che quel che desiderano’, Miley ci aveva deliziato già la notte di Capodanno, con il suo Miley’s New Year’s Eve Party special, secondo appuntamento annuale in grado di riunire sullo stesso palco icone come Dolly Parton e Paris Hilton, ma anche nomi emergenti come Fletcher, artista dichiaratamente queer amatissima sui social, per un party squisito tra nuova e precedente generazione.

Oggi l’artista più scalmanata della musica pop ci accoglie nel 2023 con un brano che è un inno per i single di tutto il mondo: questa storia d’amore sarà anche finita, ma possiamo lasciarcela alle spalle falcando il passo nella nostra mise preferita, baciate dal sole e sentendoci ancora più bonə.

Nel video musicale Miley si spalma a bordo piscina, fa squat, rientra in casa al tramonto tutta sola, per poi scatenarsi in smoking e piedi scalzi, alla faccia di un Liam Hemsworth qualunque. Tra influenze disco anni ’70 e ritmo incalzante, Flowers è dichiarazione di amor proprio fresca e liberatoria, che ci accompagna all’anno nuovo con good vibes e voglia d’indipendenza.

Esce nel mondo proprio oggi, 13 Gennaio, anche compleanno di Hemsoworth, ex storico con cui si è lasciata nell’Agosto 2019. Un piccolo adorabile dispetto che introduce un nuovo capitolo: arriva il prossimo 17 Marzo, “Endless Summer Vacation“, ottavo album in studio che lascia da parte le influenze pop rock anni ’80 del precedente Plastic Hearts per catapultarci in un trip lynchiano tra le colline della California. Un’allucinata vacanza estiva per danzare senza fine sotto le palme: ‘Finché non abbiamo nulla da perdere, perché quello è tutto ciò che sappiamo“.

Prodotto insieme a Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike WiLL Made-It, and Tyler Johnson, l’album è una lettera d’amore a sé stessa e Los Angeles.

Un album che si prospetta la perfetta colonna estiva, e segna un’ulteriore evoluzione per la trentenne del Tennesse: dagli esordi su Disney Channel nei panni di Hannah Montana al make-over ribelle e sfrontato della Bangerz Era nel 2012 che fece infuriare chiunque, Cyrus è diventata un punto saldo tra le popstar più amate dai millennial, una veterana del genere in grado di spaziare dal bubblegumpop a power ballads micidiali come una palla demolitrice al 70s groovy.

Senza chiedere mai il permesso per essere sé stessa.

