Miley Cyrus, proposta di matrimonio gay durante il concerto e la sua reazione è virale – VIDEO

Nel fine settimana Miley Cyrus si è concessa un affollatissimo concerto in Brasile, il mitico Lollapalooza, con colpo di scena tra un brano e l’altro. Sul palco sono infatti saliti due fan della popstar, con proposta di matrimonio dinanzi a decine di migliaia di presenti.

I due futuri sposini si conobbero proprio ad un concerto di Miley, 7 anni or sono. La settimana dopo iniziarono a frequentarsi. Da allora non si sono più lasciati. “Non potevo sopportare l’idea di non averti con me in questo momento, ci siamo incontrati, siamo arrivati ​​qui alle 9, abbiamo passato l’intera giornata laggiù e lo faremo per il resto della nostra vita insieme, perché voglio sapere, mi vuoi sposare?”. Ha chiesto in ginocchio uno dei due ragazzi. Una chiusura del cerchio perfetta, quella orchestrata ai piedi di Cyrus, che ha schioccato le dita in e ha urlato “Yass!”, prima di cedere alla battuta perfetta.

“Tesoro, spero che il tuo matrimonio vada meglio del mio”, ha chiosato. “Perché il mio è stato un fottuto disastro”.

Cyrus, che è dichiaratamente bisessuale, ha sposato l’attore Liam Hemsworth nel 2018, dopo quasi 10 anni d’amore. Meno di un anno dopo i due si sono lasciati. Sempre nel fine settimana la cantante ha annunciato l’arrivo del suo primo disco live, “Attention: Miley Live”, in uscita il 1 aprile. 20 i brani presenti al suo interno, con due inediti: “Attention” e “You”.

“Questo album è stato curato dai fan per i fan! Ho chiesto al mio pubblico quali canzoni vorrebbe vedermi eseguire nei prossimi concerti e questa è la scaletta che voi avete creato. Dalle cover preferite dai fan ad alcune delle mie canzoni, sia vecchie che nuove, fino ai brani originali inediti ‘You’ e ‘Attention’. Visto il numero minimo di show quest’anno, volevo che più fan possibili avessero esperienza di un mio live. Questo album non sarebbe possibile senza la mia band e la mia crew. Grazie a tutti coloro che sono venuti ai miei concerti e a tutti coloro che non sono riusciti: questo disco è per voi! Vi voglio bene!”.

