I tre brand di underwear che celebrano la comunità LGBTQ+

Il designer è conosciuto inoltre per aver portato in passerella ben 34 modelli transgender, tra cui Dominique Jackson e Gigi Gorgeous; il marchio di Morante infatti si rivolge da tempo alla comunità LGBT.

“Marco Marco Underwear ha un estetica non convenzionale, audace e provocatoria nel mix di colori, trasparenze e materiali, ma mai completamente erotica infatti il brand non è focalizzato esclusivamente sulla tematica sessuale ma piuttosto sulla ricerca di un design divertente e inusuale.”

In Spagna troviamo invece Cachorro Lozano un’artista multidisciplinare che si definisce“un vero e proprio culo irrequieto!”, e la sua capsule di slip candidi ma stampati con slogan irriverenti rappresenta pienamente lo spirito naif e controcorrente del designer.

Il suo approccio all’arte è poliedrico e caratterizzato da un tema comune: la costruzione dell’identità del soggetto queer in Europa nel ventunesimo secolo. Partendo da questo punto, lavora costantemente a una revisione della sessualità, del genere e del sesso e del loro rapporto diretto con la cultura capitalista e la politica liberale.

