Britney Spears, “Matches” è il nuovo singolo con i Backstreet Boys – audio

È uscito oggi in digitale e da venerdì 18 dicembre entrerà in rotazione radiofonica “Matches”, il nuovo singolo di Britney Spears in collaborazione con i Backstreet Boys. Ovvero gli anni ’90 che incrociano i primi anni ‘2000.

Il brano, prodotto da Ian Kirkpatrick e Michael Wise, è contenuto nella nuova versione deluxe dell’album “Glory”, pubblicato da Britney nel 2016. Registrata all’epoca, la canzone non era finita all’interno dell’album. La versione deluxe del disco, disponibile in digitale e in versione vinile in edizione limitata, include anche i nuovi brani “Swimming In The Stars” e “Mood Ring (By Demand)”.

Vincitrice di un Grammy Awards, Britney Spears è una delle più famose e acclamate performer della storia del pop con quasi 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. È diventata celebre con il primo singolo “…Baby One More Time”, successo internazionale che ha raggiunto la vetta della classifica Billboard Hot 100 vendendo oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo, tanto da conquistare ben 14 certificazioni platino solo in America. Nella sua carriera vanta 7 Billboard Music Awards e 1 Billboard’s Millennium Award, oltre a 1 American Music Award e l’ambito MTV Video Vanguard Award nel 2011. Britney Spears ha debuttato al #1 della classifica Billboard 200 con ben 6 album e vanta 34 singoli nella Top 40 della classifica Billboard Hot 100, 4 dei quali entrati direttamente alla #1. È stata nominata 7 volte ai Grammy Awards e ne ha vinto 1 come “Best Dance Recording” nel 2005. Dopo la sua residency a Las Vegas “Britney: Piece Of Me” al Planet Hollywood Resort & Casino, Britney ha portato il suo show in un tour mondiale nell’estate del 2018.