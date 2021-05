Morta Carla Fracci, aveva 84 anni. L’Italia piange l’étoile della Scala

2 minuti di lettura

Proprio mentre in Italia i sipari tornano ad aprirsi dopo le prime fasi della pandemia, il teatro perde la sua stella. All’età di 84 anni, infatti, si è spenta Carla Fracci. Diva della danza, tra le artiste più talentuose ed amate del Novecento, Carla Fracci è morta nella sua Milano, dove nacque il 20 agosto 1936.

Dopo aver calcato i palcoscenici di tutto il mondo, volando sulle punte, la sua ultima apparizione pubblica è stata proprio nel tempio del balletto milanese, il Teatro alla Scala, dove appena due mesi fa aveva tenuto una masterclass sul classico Giselle, ancora disponibile su RaiPlay. Proprio della Scala, al termine degli studi nella prestigiosa scuola del teatro, era diventata prima ballerina nel 1958. Il debutto tre anni prima, all’età di 19 anni, quando sostituisce Violette Verdy in Cenerentola, il 31 dicembre del 1955.

Da Londra a New York, Carla Fracci si esibisce di fronte a migliaia di spettatori in giro per il mondo, collaborando che le compagnie di danza e gli artisti più celebri del teatro, da Nureyev a Miskovich. Nel 1964 si sposa con il regista Beppe Menegatti, che l’accompagnerà nella direzione dei suoi principali spettacoli. I due hanno un figlio, Francesco, nato nel 1969, di cui il regista ha parlato nel corso di un’intervista alla moglie nel programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno:

Io e Carla ci amiamo come il primo giorno e si discute anche come il primo giorno. Quando ho visto Carla la prima volta io ero assistente di Visconti. Si è vestita un pochino dopo sempre di bianco, quando aspettava nostro figlio Francesco, straordinaria.

Carla Fracci, una vita sulle punte: in autunno il film-evento su Rai 1

Non solo sotto i riflettori degli eleganti palchi di tutto il pianeta, ma anche quelli della televisione, complici le sue molteplici apparizioni sul piccolo schermo. Sempre pronta a mettersi, ridendo anche dell’imitazione che Virginia Raffaele ha messo in scena al Festival di Sanremo, ha saputo mescolare con saggezza il pop con il classico, senza mai perdere la sua naturale finezza e leggiadria.

In mattinata si parlava dell’aggravamento delle sue condizioni di salute, poi la tragica notizia della scomparsa. Nel 2018 era stata designata come madrina del Pride di Pompei, in vista della realizzazione di un video per la promozione della parata. Ad autunno Rai 1 la omaggerà con un film-evento, ormai alla memoria, dal titolo Carla. A vestire i panni dell’étoile l’attrice Alessandra Mastronardi, che ha terminato le riprese della pellicola appena due mesi fa.