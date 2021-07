Chucky, un adolescente gay protagonista della serie tv sulla bambola assassina

< 1 minuto di lettura

Dopo 33 anni e ben otto film, la bambola assassina sbarca in tv con la sua prima serie ufficiale. Durante il Comic-Con di San Diego è stato presentato il primo trailer del progetto Syfy/USA Network, che vede l’adolescente Jake Weber (Zachary Arthur) lottare con la sua sessualità in una piccola città di periferia. Dopo aver trovato la bambola raccapricciante in una svendita, iniziano a verificarsi orribili omicidi, che cambiano per sempre la città e i suoi abitanti.

Per la prima volta un personaggio LGBTQ+ sarà il protagonista del progetto horror. Il creatore della serie Don Mancini ha spiegato le ragioni di un protagonista tanto giovane.

Una delle cose che i fan hanno sempre amato dei film originali è che il protagonista era un bambino – non a caso si chiama Bambola Assassina. È qualcosa che non succedeva dai tempi di Childs Play 3, ma volevo cambiare… Ho pensato che concentrarsi sui giovani adolescenti sarebbe stata una nuova svolta, vedere come Chucky interagisce con loro.

Mancini ha anche anticipato che Jake avrà una cotta per il compagno di scuola Devon Evans (Bjorgvin Arnarson). Oltre all’inclusione LGBTQ+, i fan del franchise potranno godere anche del ritorno di personaggi noti del franchise. Brad Dourif, il doppiatore originale della bambola, riprenderà il suo ruolo. Torneranno anche Jennifer Tilly, Alex Vincent e Christine Elis. In onda su Syfy e sulla rete USA a partire dal 13 ottobre.