Dalle passerelle alla spiaggia, ecco le vacanze dei modelli più hot del momento

Agosto amor mio non ti conosco. Recitava più o meno così il famoso detto, ma niente paura, non abbiamo intenzione di mettere scompiglio tra voi e i vostri amati, bensì, di alzare ancora un po’ le temperature.

Come se non fosse già abbastanza caldo, ci pensano i profili instagram dei modelli più ambiti del momento a dare il colpo di grazia, e, tra atolli tropicali, spiagge paradisiache e workout rigorosamente immortalati a regola d’arte, non potevano mancare l’italianissimo Pietro Boselli, che quest’anno ha scelto l’Inghilterra e poi il Lago di Garda per deliziarci con le sue foto, Juan Betancourt che mostra fiero il fisico statuario in barca, e Jon Kortajarena, altra icona maschile, in vacanza a Lanzarote, per arrivare ai nuovi bellissimi delle passerelle, come Jaad Belgaid, Rafael Miller e Travis Trigger Smith. Ecco le vacanze dei modelli più hot del momento!