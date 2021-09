Douglas Souza, il pallavolista denuncia: “Trattenuto all’aeroporto solo perché ero con il mio fidanzato”

2 minuti di lettura

26enne pallavolista brasiliano appena trasferitosi alla Callipo Sport di Vibo Valentia, Douglas Souza, oro olimpico nel 2016 con il suo Brasile, ha denunciato su Instagram Stories quanto avvenuto all’aeroporto di Amsterdam. In viaggio per Fiumicino, Douglas sarebbe stato vittima di omofobia da parte degli agenti dello scalo olandese.

Secondo lo schiacciatore verdeoro, quando lui e il suo ragazzo Gabriel Campos sono arrivati ​​all’aeroporto e hanno superato il controllo passaporti, il funzionario della dogana ha chiesto cosa avrebbe fatto Gabriel in Italia. Il giocatore ha spiegato che era il suo fidanzato, e qui tutto è precipitato.

Quando ho detto che era il mio ragazzo, la sua faccia è cambiata in quel momento e anche il trattamento nei nostri confronti. Ha chiesto cosa avrebbe fatto Gabriele lì, gli ho mostrato il documento che stiamo insieme, ho detto che mi avrebbe accompagnato, avrebbe lavorato in Italia. Ha chiamato un ragazzo al telefono e ha detto che si sarebbe preso cura di noi. Ci hanno portato in un’altra stanza, dove c’erano circa 20 persone, ci hanno lasciato lì per circa cinque ore senza alcun tipo di spiegazione.

Direttamente dall’aeroporto Douglas ha denunciato sui social quanto stesse accadendo. “Puro pregiudizio, omofobia, non ne avete idea. Lo spiegherò, sì, perché non me lo merito, nessuno se lo merita. Non vi dirò davvero quello che è successo oggi perché temo che loro possano prendere il mio biglietto e deportarmi”. Douglas ha detto di aver provato a chiedere più e più volte cosa stesse succedendo, ma nessuno gli ha mai dato spiegazioni. Alla fine lui e il suo fidanzato hanno trascorso più di 15 ore in aeroporto. Sono stati rilasciati dopo 23 ore, quando non c’erano più voli per Roma. Sono stati così obbligati a dormire in aeroporto per poter salire a bordo di un altro aereo alle 7 del mattino.

Douglas ha riferito che anche le altre persone che stavano con loro in quella stanza erano nere o latine, come lui e il suo ragazzo. “Ho iniziato a notare uno schema nel loro trattamento, perché siamo stati messi lì con altre 20 persone. Di queste, 18 erano nere o latine. Era una situazione molto strana, molto difficile, perché ci sentiamo fragili in questa situazione, perché non possiamo fare nulla. Era contro la polizia, quindi se avessimo detto qualcosa, se ci fossimo emozionati, avrebbe potuto essere un problema per noi. Se non fossi venuto per lavoro, se fosse stato turismo, sicuramente non sarei qui, sarei tornato a casa. Non pensavo che questa situazione fosse normale. È una cosa che succede in tutto il mondo. Io so cosa ho vissuto, conosco quello sguardo, il modo in cui hanno trattato me e il mio ragazzo davanti a tutti, è stata una situazione molto imbarazzante”.