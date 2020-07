Famosa, clip in esclusiva e trailer del film sul ragazzo bullizzato perché sogna di fare il ballerino

Famosa uscirà in sala come film evento grazie ad Europictures il 13, 14 e 15 luglio, diretto da Alessandra Mortelliti con Jacopo Piroli, Adamo Dionisi, Gioia Spaziani e Matteo Paolillo.

Presentata ad Alice nella città durante l’ultima Festa del cinema di Roma, la pellicola racconta la storia di Rocco, un ragazzo quasi diciottenne, incompreso e solitario, che desidera trasferirsi da un piccolo paese della Ciociaria nella Capitale, per poter realizzare il suo più grande sogno: diventare un ballerino. Con tenacia e grande forza di volontà, Rocco riuscirà ad intraprendere il tanto agognato viaggio, ma la realtà che lo attende non sarà quella sperata e il suo sogno verrà ancora una volta messo alla prova.

La storia di Rocco Fiorella nasce da un monologo teatrale e arriva sul grande schermo come racconto di formazione di un timido adolescente con la passione del ballo, incompreso dalla sua famiglia, in particolar modo da suo padre, e dai suoi compagni di classe che ne fanno oggetto di scherno e derisione. Al suo fianco Maura, una zia speciale che lo sosterrà in ogni scelta, Azzurra, un’amica saggia, e Luigi, il suo principe bello e tenebroso. Proprio nella clip in esclusiva per Gay.it che trovate in testa al post subito dopo il trailer, il rapporto tra Rocco, alla ricerca di una sessualità tutta da scoprire, e Luigi si fa centrale.