Fate: The Winx Saga, arriva la serie live-action sulle Winx di Iginio Straffi – il full trailer italiano

Pochi giorni ancora e su Netflix arriverà Fate: The Winx Saga , serie in live-action del celebre cartone animato italiano Winx Club, firmato da Iginio Straffi.

Fate: The Winx Saga, dal 22 gennaio in streaming, racconta il viaggio di formazione di cinque fate che frequentano Alfea, un collegio magico dell’Oltre Mondo dove apprendono a gestire i loro poteri, districandosi tra amori, rivalità e i mostri che le minacciano. Ideata da Brian Young (The Vampire Diaries), la serie è interpretata da Abigail Cowen, Danny Griffin, Hannah van der Westhuysen, Elisha Applebaum, Freddie Thorp, Precious Mustapha, Eliot Salt, Sadie Soverall e Jacob Dudman.

Produzione internazionale e un totale di sei episodi per la serie, che guarda allo young fantasy strizzando l’occhio a Harry Potter e Streghe.

Le Winx nascono nel 2004, con l’arrivo in tv di Bloom, Stella, Flora, Musa e Tecna, fatine del mondo di Magix ideate da Straffi. Una serie animata venduta in 150 paesi nel mondo, dando forma ad un vero e proprio franchise che comprende anche un fumetto, una trilogia di film d’animazione in CGI, tour, un parco a tema nel Lazio, l’immancabile merchandising e ora anche il live-action prodotto da Brian Young, Kris Thykier, Judy Counihan, Joanne Lee e Cristiana Buzzelli.