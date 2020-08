Federico Garcìa Lorca: 84 anni fa la morte del poeta spagnolo

Il documento spiega che Federico Garcìa Lorca era un:

socialista, massone appartenente alla loggia Alhambra e praticava l’omosessualità e altre aberrazioni.

Quel 19 agosto di 84 anni fa, venne condotto nei pressi di una fossa comune e fucilato, dopo “aver confessato“. Assieme a lui, era presente un’altra persona, ma il suo nome è ancora avvolto nel mistero. Ma è molto probabile che venne gettato anche lui nella fosse comune. Il documento venne richiesto nel 1965 per volere della giornalista francese Marcelle Auclair, la quale aveva avviato una petizione per scoprire qualcosa sulla morte di Lorca. Per questo motivo, aveva inviato la richiesta all’ambasciata spagnola a Parigi. Questa venne poi inviata al ministro degli Esteri dell’epoca, Fernando María Castiella. Da qui, passò al ministro dell’Interno, il quale chiese di avviare un’indagine negli archivi della Polizia franchista.

La verità sugli ultimi giorni dell’autore di “Poeta a New York”

Il documento racconta cosa è accaduto allo scrittore nei pochi giorni prima del suo arresto e della sua fucilazione. Partendo da Madrid, gli agenti del “Glorioso Movimiento Nacional” scovarono il poeta a Granada, dove si era rifugiato a casa di amici. Sapeva di essere ricercato, ma non che lo cercassero proprio lì.

Portato in prefettura per formalizzare l’arresto, venne poi prelevato e portato a Vìzcar, vicino alla città di Granada. Qui, andarono in un luogo conosciuto come Fuentegrande de Alfacar e ad alcuni chilometri di distanza, lo fucilarono. Gettarono poi il corpo in un burrone. Il cadavere non fu mai più ritrovato, né quando venne redatto il documento, né quando lo stesso venne riscoperto.