First Kill, trovate le protagoniste della serie Netflix con una vampira innamorata di una cacciatrice di vampiri

Tratta dall’omonimo racconto di V.E. Schwab, descritta come un incrocio tra Buffy l’Ammazzavampiri e Twilight e prodotta da Emma Roberts, la serie Netflix First Kill ha trovato le sue protagoniste.

Si tratta di Sarah Catherine Hook e Imani Lewis, chiamate ad interpretare due ragazze che finiranno per innamorarsi. Ma non due ragazze qualunque. Se la prima è Juliette Fairmont, vampira adolescente di una potente famiglia di vampiri che dovrebbe uccidere per la prima volta, l’altra è Calliope Burns, cacciatrice di vampiri. Otto gli episodi ordinati da Netflix, prodotti e co-sceneggiati dallo stesso Schwab, con Felicia D. Henderson co-sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner. Henderson ha messo mano a serie come The Punisher e Gossip Girl.

Variety ha descritto Calliope come una “cacciatrice di mostri senza paura e testarda“, e Juliette come una “timida e gentile adolescente nata vampira e determinata a non essere un mostro“. Come gestire la nascita di un amore apparentemente impossibile? Non è chiaro se anche Emma Roberts prenderà parte alla serie in qualità d’attrice.