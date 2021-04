Nudo maschile, gay e naturismo: 30 fotografie hot di Ron Amato

Ron Amato è un fotografo molto conosciuto in USA. Tra gli anni ’90 e 2000 ha fotografato per riviste del calibro di Men’s Health, Men’s Fitness e Sports Illustrated. I suoi lavori sono stati, inoltre, esposti in importanti gallerie ed istituzioni museali. In particolare, gli autoritratti del fotografo, che hanno come principali tematiche l’omoerotismo e l’identità sessuale, sono stati messi in mostra alla Richard Anderson Fine Arts di New York nell’anno 2000, un’esposizione che ha fatto ottenere a Ron un riconoscimento internazionale.

I progetti recenti di Ron Amato affrontano sempre di più i problemi che caratterizzano la comunità LGBTQ+: dai modelli estetici irraggiungibili, che spesso portano i giovani a modificare le immagini del proprio corpo con filtri e applicazioni (per poi postarle sui social), alle azioni intraprese dall’amministrazione Trump, che ha creato conseguenze negative nei confronti della comunità. Seguendo Ron Amato su Instagram potrete dare un occhio a gran parte dei suoi ultimi lavori.

Fotografie di nudo maschile

Ron Amato è famoso, in particolare, per le fotografie meravigliose di nudo maschile: il progetto “Men in Nature”, che porta avanti dal 1999 e che ritrae uomini e coppie gay conosciuti da Ron durante i vari viaggi per il mondo, comprende centinaia di fotografie all’aperto, specialmente in parchi, spiagge, boschi e ad altri luoghi dove si pratica il naturismo.

Noi abbiamo selezionato 30 fotografie di nudo maschile, SENZA CENSURE, scattate tra Provincetown, Fire Island, New York, Boston, Fort Lauderdale (Florida) … Ed anche in Italia, il nostro Belpaese, tanto amato dal fotografo.

Ecco alcune sue parole a riguardo dell’Italia che ha detto in un’intervista per Out Traveler:

“Il luogo in cui sono stato più spesso è l’Italia. L’Italia è un posto molto speciale per tanti motivi: l’arte, il cibo, la cultura. Anche la diversità del paesaggio naturale è davvero unica. Con un viaggio in treno relativamente breve, si va dalle scogliere della Costiera Amalfitana alle colline della Toscana fino allo splendore di Venezia. È davvero speciale. Ho un grande affetto per l’Italia e il popolo italiano. E gli uomini, beh”. Come si fa a contraddirlo, eheh.

Fai tap o click su avanti per scoprire di più.

30 scatti hot di Ron Amato