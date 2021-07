Funerali Raffaella Carrà, prete in diretta: “Prima di criticare gli amori, facciamo molta attenzione” – VIDEO

< 1 minuto di lettura

in diretta Rai: “Quando discutiamo dell’amore, conforme o non conforme a certi parametri, prima di criticare l’amore dovremmo fare molta attenzione”.#CiaoRaffaella #RaffaellaCarra pic.twitter.com/wMhBn9M3rr — ApocaFede (@DrApocalypse) July 9, 2021

Raffaella Carrà ha compiuto un miracolo anche nel giorno del suo furenale, in diretta Rai. Sul finire della cerimonia il giornalista del Tg1 Giuseppe La Venia ha ricordato il rapporto tra Raffaella e Sergio Japino, che negli ultimi giorni non l’ha mai abbandonata, dopo esserle stata al fianco per una vita intera. Prima come coppia, poi come colleghi, amici.

Ed è qui che Filippo Di Giacomo, prete da oltre 40 anni, giornalista e canonista, voce di supporto alla cronaca della diretta, è intervenuto, con parole potentissime, considerando il dibattito sul DDL Zan che ha coinvolto anche la Santa Sede, con l’ormai celebre nota contraria inviata al Governo.

Il più grande dei mistici cattolci ci ha insegnato che alla fine della vita saremo giudicati sull’amore. E quando discutiamo dell’amore, di quello conforme o non conforme a certi parametri, forse dovremmo ricordarci che se l’amore sarà il nostro giudice, prima di criticare l’amore dobbiamo fare molta, ma molta attenzione.

Di Giacomo ha citato San Giovanni della Croce. «Alla sera della vita, saremo giudicati sull’amore» (Misericordiae vultus 15). E chi vuol capire, capisca.

Amen.