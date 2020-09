Gf Vip, Gabriel Garko fa coming out in diretta tv: “non riesco più a indossare una maschera” – VIDEO

Uscirai da questa Casa col tuo bambino per mano, Gabriel. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/pH9l7cJPLi — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 25, 2020

Un Gabriel Garko mai visto prima, agitatissimo, è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per fare coming out in diretta tv dinanzi all’ex Adua del Vasco.

Un coming out ‘ambiguo’, tutt’altro che esplicito ma assai chiaro, che Garko ha tramutato in realtà leggendo una lunga lettera da lui scritta. Con le lacrime agli occhi, tremante, Gabriel ha fatto intendere che il suo silenzio, il personaggio da lui interpretato nel corso degli ultimi decenni, sia sempre stato ‘imposto’ da altri.

“So che alcune cose che sto per dirti saranno una sorpresa per te“, ha esordito Garko rivolgendosi ad Adua. “Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, e nelle favole c’è chi ascolta, chi scrive e chi le interpreta. E non ho ancora capito chi si diverte di più. Tu ti sei divertita? Neanche io. Ti voglio dire una cosa. Devi ritrovare la bambina che c’è dentro di te. Devi prendertene cura. E pensare esattamente in quale momento della tua vita l’hai persa. Io l’ho fatto. Ho ritrovato il bambino dentro di me, il momento in cui l’avevo abbandonato e gli ho fatto ripercorrere mano nella mano tutta la mia vita, fino ad oggi. Ti dico la verità. Io al bambino, nei momenti brutti gli ho coperto gli occhi. Il mio bambino si è accorto che non ero felice. A Sanremo ho avuto il coraggio di iniziare a vivere. Ho detto la mia vera età e non ho interpretato nessun personaggio. Non riesco più a indossare una maschiera che mi stia bene. Ora ho voglia di vivere la mia vita. Ne esiste un’altra da favola, ma l’ho vissuta da solo. Tanti lo chiamano il segreto di Pulcinella, ma vorrei avere la possibilità di svelare perché sia stato un segreto. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà“.

“Ci hai fatto vivere una bella favola, che non aveva riscontro nella tua vita e nella realtà”, ha commentato Alfonso Signorini. “Hai parlato di un segreto, un segreto di Pulcinella. Di che segreto stiamo parlando?”, ha domandato il presentatore. “A Signorì ma che te lo devo spiegà proprio a te?”, ha risposto Garko, facendo ulteriormente intendere il reale significato di questa confessione. “Non penso che nel 2020 vada capito o spiegato, a me interessava spiegare perché sia stato un segreto”.

Successivamente Signorini ha ricordato il proprio coming out in famiglia, avvenuto ad un passo dai 40 anni, mentre la contessa Patrizia De Blanck, dall’interno della casa, si è complimentata con l’attore: “Lo sapevamo tutti, ma è stato coraggioso!“. In altre sedi Gabriel ha anticipato che spiegherà per filo e per segno cosa intendesse, sottolineando come il perché di quella verità a lungo taciuta verrà finalmente galla. Sabato 3 ottobre, a Verissimo, Garko dirà tutto.