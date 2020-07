Godzilla, l’adorabile corto in stop motion in cui suo figlio fa coming out come transgender – il video è virale

Per celebrare la fine delo Pride Month, lo stop motion artist e produttore video Cressa Maeve Beer ha realizzato un adorabile cortometraggio con protagonista Godzilla, mitico mostro giapponese.

Nel corto vediamo Godzilla prepararsi ad un combattimento con l’acerrimo nemico Baragon, prima di notare suo figlio in un inatteso stato di angoscia. Godzilla ferma la battaglia con Baragon, ma suo figlio scappa. A casa il piccolo Godzilla guarda Sailor Moon e piange nel letto, prima di confidarsi a suo padre. Davanti ad una tazza di tè, baby Godzilla confida la propria identità di genere, facendo coming out come mostro trans.

Ed è qui che Godzilla si dimostra non solo il Re dei mostri, bensì anche il Re dei genitori, perché senza batter ciglio accoglie con serenità la confessione della figlia, realizzando per lei persino una bellissima bandiera. A quel punto i due tornano da Baragon, per combatterlo insieme.

Il bellissimo corto è stato condiviso anche dalla pagina Twitter ufficiale di Godzilla, con decine di migliaia di like e commenti. “Godzilla è un genitore migliore rispetto alla maggior parte degli umani”, hanno scritto diversi utenti.