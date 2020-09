Gomorra, la scena della transgender Nina insultata

Il boss Salvatore Conte, un mostro di gelido cinismo mafioso cresciuto in Sud America e ora tornato a Scampia per spodestare la famiglia dominante, i Savastano, non è un personaggio che ispira simpatia presso i fan di Gomorra. Reduce dalle ultime puntate della prima serie, conosciuto tramite il viaggio di Ciro, il wanna-be-boss più amato, in Sud America, lo vediamo piombare a Scampia e scompigliare le guerre tra famiglie, per stabilire un nuovo ordine “democratico” che in realtà getta nel panico gli spettatori e gli altri piccoli boss.

E proprio Conte si innamora di Nina. Nell’arco di mezz’ora la terza puntata di Gomorra raggiunge forse il suo apice più coraggioso e doppiogiochista in termini di sceneggiatura. Il bosso Conte è odiato, perché distrugge le ambizioni del personaggio più amato, Ciro, il ragazzo arrivato dal basso e che senza un cognome e un soldo pian piano ammazza e minaccia, stipula alleanze e fa doppi giochi indicibili, fino a sfiorare il potere che fu della famiglia che ha appena perso la prima guerra tra cosche: i Savastano. Eppure l’odiato boss Conte, prima di morire sgozzato proprio da Ciro e dai suoi, ci regala mezz’ora di amore romantico e tormentato, mettendo in scena la fragilità tutta umana dell’amore che non si può dire (soprattutto se sei un boss).