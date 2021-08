Grace and Frankie su Netflix, on line a sorpresa i primi 4 episodi della settima (e ultima) stagione

2 minuti di lettura

Un fulmine a ciel sereno. Scambiando Ferragosto per Natale, Netflix ha improvvisamente e inaspettatamente reso disponibili i primi 4 episodi della settima, attesissima e ultima stagione di Grace and Frankie. Jane Fonda e Lily Tomlin, da sette anni inseparabili amiche sul piccolo schermo, hanno celebrato l’evento sui social, ad un anno dallo stop alle riprese causa Covid-19.

Gli ultimi 12 episodi della stagione 7 andranno in onda più avanti, nel 2022. Questo renderà Grace and Frankie la serie originale più longeva di sempre della storia Netflix, con un totale di 94 episodi! Superati i 91 di Orange Is the New Black e i 73 di House of Cards – Gli intrighi del poter, primi veri successi globali della piattaforma. La sorpresa Netflix di Ferragosto è a dir poco clamorosa, considerando che non è stato neanche rilasciato un trailer della settima e ultima stagione della serie.

In Grace and Frankie, Jane Fonda (“Grace”) e Lily Tomlin (“Frankie”) sono due donne le cui vite vengono sconvolte dalla notizia che i loro mariti (Martin Sheene e Sam Waterston) sono gay e hanno deciso di lasciarle per andare a vivere insieme. Queste due amiche nemiche si trovano così a costruire un’improbabile alleanza per affrontare insieme un futuro incerto e dare un nuovo significato alla parola “famiglia”. Il tutto accompagnato da tante risate, lacrime e molto buonumore.

Nelle prime 6 stagioni, la serie è stata nominata a 13 Emmy.